Teheran in fiamme dopo i raid su raffinerie il petrolio invade le fogne e il fuoco raggiunge le strade

Le strade di Teheran sono state colpite da incendi dopo i raid aerei condotti da Stati Uniti e Israele contro alcune raffinerie della città. Le esplosioni hanno provocato incendi che si sono estesi alle fogne e alle vie principali, raggiungendo diverse zone della capitale iraniana. Le operazioni militari hanno coinvolto infrastrutture petrolifere, causando danni visibili e incendi diffusi.

Le strade di Teheran sono state avvolte dalle fiamme dopo i raid aerei condotti da Stati Uniti e Israele contro alcune infrastrutture petrolifere della capitale iraniana. Il carburante fuoriuscito dagli impianti colpiti si è riversato nei sistemi fognari e nei canali di drenaggio, provocando incendi che si sono propagati fino alla superficie, con lingue di fuoco visibili anche lungo le carreggiate. Le immagini diffuse sui social mostrano scene spettacolari e inquietanti: il petrolio incendiato scorre nei condotti sotterranei e riemerge tra i tombini, mentre il fuoco si estende lungo l'asfalto delle strade della capitale. I video circolati in rete documentano il momento in cui le fiamme, alimentate dal carburante, si diffondono rapidamente dopo gli attacchi contro gli impianti energetici.