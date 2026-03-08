Tavolozze in rosa per l’8 Marzo

In occasione dell’8 marzo, sono state allestite tavolozze e pennelli immersi nel colore rosa, creando un'esposizione artistica dedicata alla giornata internazionale della donna. Le opere sono state realizzate da vari artisti e sono state mostrate in diverse location pubbliche e spazi culturali. Le esposizioni hanno attirato l’attenzione di visitatori di tutte le età, interessati a scoprire le creazioni ispirate alla ricorrenza.

Tavolozze e pennelli intinti nella maestrìa artistica rosa. In occasione dell'8 Marzo, Giornata internazionale della donna, l'amministrazione comunale di Bagno di Romagna celebra il talento e la sensibilità femminile con la mostra collettiva 'Gentil Pittura', un'esposizione interamente dedicata alle pittrici del territorio. "L'iniziativa vuole rendere omaggio a sei artiste che, attraverso percorsi personali e stili differenti, hanno saputo trasformare la loro passione per la pittura in colore, immaginazione e ricerca del bello – sottolinea il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi –. Le loro opere raccontano emozioni, natura e vita con uno sguardo autentico e profondo, capace di restituire immagini di rara delicatezza e intensità".