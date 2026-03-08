Tarantino tutto fatto con la Roma | l’Inter cerca il sostituto Due le opzioni al vaglio

L'Inter sta valutando due possibili alternative per sostituire Tarantino, che si appresta a firmare un contratto con la Roma fino al 2031. Tarantino si avvicina al club giallorosso, mentre i nerazzurri cercano di definire la scelta migliore per il proprio settore. La situazione si sta evolvendo e le trattative sono in corso.

Inter News 24 Tarantino è ormai ad un passo dal ritorno al Roma: pronto un contratto fino al 2031. L’Inter valuta due importanti alternartive. Rivoluzione in vista per il vivaio nerazzurro. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’Inter è già al lavoro per individuare l’erede di Massimo Tarantino, ormai ad un passo dalla firma con l’ AS Roma. Per il dirigente si tratta di un ritorno in giallorosso, dove ricoprirà il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile con un importante contratto a lungo termine fino al 2031. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Tarantino Roma, l’accordo è totale: fino al 2031 per rilanciare la cantera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tarantino, tutto fatto con la Roma: l’Inter cerca il sostituto. Due le opzioni al vaglio Inter Juve senza Thuram, Spalletti deve reinventare il centrocampo: tre opzioni al vaglio. Le ultimissime verso il Derby d’ItaliaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Calhanoglu Inter, quale futuro per il turco? Centrocampista al bivio: due le opzioni in vista dell’estatedi Redazione Inter News 24Calhanoglu Inter, il turco, in scadenza a giugno 2027, si trova al bivio: ritorno al Galatasaray o rinnovo del contratto. Aggiornamenti e notizie su Tarantino tutto fatto con la Roma.... Temi più discussi: Le scene iconiche di Pulp Fiction che hanno fatto scuola; Simeone, Rampanti torna sul gol dell'andata: Quello che ha fatto dopo non l'ho capito; Graziani: Con Hojlund così, questa può essere ultima stagione di Lukaku; Che giornata su Radio Tutto Napoli, il maxi-palinsesto di domani: live dalle 8 alle 24!. Ho un debito con quest'uomo: Tarantino considera questo regista un esempioHa osato dichiarare la propria indipendenza, l'ha fatto per primo e l'ha fatto con più fegato e più sangue di chiunque altro. esquire.com Matthew Lillard non dimentica le critiche di Tarantino: Come ricevere un pugno in facciaLa sparata di Quentin Tarantino contro Matthew Lillard continua a bruciare nella mente dell'attore di Scream 7 che però ammette di essersi sentito rasserenato dalle dichiarazioni di stima e dal sosteg ... msn.com Moretto: "Inter, #Sbravati in pole per sostituire #Tarantino come responsabile del vivaio" x.com Q. Tarantino - facebook.com facebook