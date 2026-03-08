Tangenziale colabrodo e pericolosa | Indecente bisogna intervenire subito

Una sezione di circa cinque chilometri della tangenziale presenta asfalto scrostato e numerose buche, nonostante sia stata realizzata cinque anni fa. I cittadini hanno inoltrato diverse segnalazioni sia al Comune che alla Città Metropolitana, che a loro volta hanno risposto con richieste di intervento. La condizione della strada viene definita dai residenti come indecente e pericolosa, e l’urgenza di un intervento immediato è condivisa.

Tangenziale, 3 chilometri di asfalto scrostato e buche: ha cinque anni di vita, ma è un colabrodo. Le segnalazioni dei cittadini al Comune fioccano, quelle del Comune a Città Metropolitana anche. A riportare il tema in auge anche la "nuova viabilità" pomeridiana su via Veneto, chiusa al traffico se non ai residenti delle vie da ordinanza, ogni giorno, dalle 17 alle 19. Uno degli obiettivi del provvedimento proprio quello di “obbligare” all’uso della circonvallazione, aperta dal 2021, ma ancora sottoutilizzata: "Ma così è indecente". La protesta per le condizioni della strada, 2 chilometri e 600 metri dall’inizio dell’abitato cassanese sino al passaggio fluviale, viaggiano a slavina anche in rete, insieme alle immagini: buche a non finire, ma soprattutto continui tratti di asfalto lesionato e che salta via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

