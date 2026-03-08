La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di pallavolo femminile, entra nelle fasi decisive. Sylla ha segnato una doppia cifra, mentre Orro è stata decisiva dalla panchina. Le squadre si preparano a giocarsi gli ultimi match prima dei playoff, con le squadre che puntano alle posizioni di vertice. La stagione si avvia verso il suo epilogo, con ancora molte partite da disputare.

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è ormai giunto alle battute conclusive della regular season: quando manca una sola giornata al termine della stagione regular, il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti si è già garantito il primo posto davanti al Fenerbahce Istanbul, mentre lo Zeren Spor Ankara ha messo una seria ipoteca sulla terza posizione, l’Eczacibasi Istanbul occupa la quarta piazza e il Galatasaray Istanbul concluderà al quinto posto. Sono sostanzialmente queste le squadre che si contenderanno il titolo, per il tabellone dei playoff bisognerà però aspettare l’ultima giornata, in programma sabato 14 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sylla in solida doppia cifra, Orro risolutiva dalla panchina: la Sultanlar alle battute conclusive, testa ai playoff

