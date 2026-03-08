Svincolo per Numana la rotatoria è in ritardo | lavori in piena estate

La realizzazione dello svincolo per Numana è in ritardo, con i lavori della rotatoria che si protraggono durante l’estate. La Regione aveva firmato un accordo con l’Anas nel febbraio dell’anno passato, ma i lavori non sono ancora terminati, causando ritardi nelle tempistiche previste. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra residenti e automobilisti in attesa di un miglioramento delle infrastrutture.

Nel febbraio dell'anno scorso la Regione, grazie all'accordo raggiunto con l'Anas e dopo un lungo iter burocratico, annunciava l'avvio del cantiere di un'opera attesa da anni: la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la strada statale 16 e la strada provinciale 23 tra Castelfidardo e Numana, all'altezza della ditta Caltec. "Successivamente, nel mese di giugno dello stesso anno, il sindaco ci informava felice che i lavori sarebbero iniziati indicativamente nella seconda metà di agosto e ciò avrebbe consentito di mettere in sicurezza quell'incrocio, trafficatissimo soprattutto nella stagione estiva e teatro di numerosi incidenti, in tempo per l'estate 2026", commenta il gruppo di minoranza Solidarietà popolare.