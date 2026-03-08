Successo casalingo per la Dinamo Brindisi al termine di un derby infuocato col Monopoli

La Dinamo Brindisi ha vinto il derby casalingo contro la Climaway Monopoli con il punteggio di 80-73. La partita si è svolta al PalaZumbo, pieno e animato, e ha visto una sfida molto combattuta tra le due squadre. Dopo quaranta minuti di intenso equilibrio, la squadra di casa è riuscita a prevalere, ottenendo così una vittoria importante.

Serie B Interregionale: vittoria dal grande peso specifico, che permette ai biancoblù di ribaltare anche la differenza canestri rispetto alla gara di andata e di consolidare la propria posizione in classifica BRINDISI - Una serata da ricordare, di quelle che accendono la passione di un'intera piazza. In un PalaZumbo esaurito e festante, la Dinamo Brindisi conquista una vittoria elettrizzante superando la Climaway Monopoli per 80-73, al termine di un derby intenso e combattuto, mandando ben cinque giocatori in doppia cifra. Un successo dal grande peso specifico, che permette ai biancoblù di ribaltare anche la differenza canestri rispetto alla gara di andata e di consolidare la propria posizione in classifica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

