Studenti fanno scherzi fuori dalla casa dell'insegnante e lo investono con l'auto | Jason Hughes muore in Usa

Cinque studenti negli Stati Uniti hanno rubato l’auto di un insegnante di matematica e, mentre tentavano di portarla via, l’hanno investito. L’insegnante è stato colpito e trasportato in ospedale, ma è deceduto il giorno successivo. L’incidente si è verificato davanti alla sua abitazione, dove gli studenti avevano organizzato uno scherzo prima di compiere il gesto.