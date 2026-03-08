Studenti fanno scherzi fuori dalla casa dell'insegnante e lo investono con l'auto | Jason Hughes muore in Usa

Da fanpage.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque studenti negli Stati Uniti hanno rubato l’auto di un insegnante di matematica e, mentre tentavano di portarla via, l’hanno investito. L’insegnante è stato colpito e trasportato in ospedale, ma è deceduto il giorno successivo. L’incidente si è verificato davanti alla sua abitazione, dove gli studenti avevano organizzato uno scherzo prima di compiere il gesto.

Jason Hughes, un insegnante di matematica negli Usa, è stato travolto dalla sua auto guidata da cinque studenti che gli stavano rubando la macchina: è morto il giorno dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

