Strade di Stresa e stazione abbandonate | un pessimo biglietto da visita per turisti e cittadini

Le strade di Stresa e la stazione sono attualmente in condizioni di abbandono, creando un’immagine negativamente impattante sia per i residenti sia per i visitatori. Le vie principali risultano trascurate e poco sicure, mentre la stazione appare lasciata a se stessa senza interventi di manutenzione recenti. Questa situazione rappresenta un problema concreto per chi vive e frequenta la città, che si trova di fronte a un biglietto da visita poco curato.

Stresa, località rinomata del Lago Maggiore, si trova a fare i conti con problemi che rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini e l’immagine della città agli occhi dei turisti. Diverse strade principali e secondarie versano in uno stato di abbandono, con buche e dissesti del manto stradale che rendono il transito difficile e pericoloso. Questa in foto è solo una delle tante vie colpite dal problema: via Duchessa di Genova è piena di buche e crepe che mettono a rischio automobilisti, ciclisti e pedoni. Una città che, soprattutto in primavera ed estate, accoglie migliaia di turisti non può presentarsi così. Non solo le strade, ma anche la stazione ferroviaria di Stresa versa in una situazione indecorosa, con strutture trascurate e spazi poco curati che danno un’impressione di abbandono a chi arriva in città. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Stresa, gioiello del Lago Maggiore, si trova a fronteggiare un degrado urbano che minaccia sia la sicurezza dei residenti che l'immagine turistica...

