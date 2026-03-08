Strade Bianche 2026 | Pogacar vince a Siena e cala il poker

Il ciclista sloveno Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026 a Siena, conquistando la quarta vittoria in questa gara. La corsa si è svolta lungo le strade sterrate e i tratti asfaltati della Toscana, con Pogacar che ha concluso davanti agli altri concorrenti. La competizione è iniziata con numerosi attacchi e si è conclusa con il corridore che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

Il campione del mondo si conferma re della corsa senese vincendo le Strade Bianche 2026. Lo sloveno, giunto da solo al traguardo della celebre Piazza del Campo della città Toscana, è il primo corridore a portare a casa la classica Toscana per ben quattro volte, nel 2022 e poi tre volte di fila dal 2024 ad oggi. Pogacar ha coperto i 202 km del percorso da Siena a Siena, di cui 33 con sterrato divisi in undici settori, con il tempo di 4.44,15 dopo aver staccato tutti gli altri concorrenti ad una ottantina di km dal traguardo. A completare il podio, il francese Paul Seixas, giunto con un minuto di distacco, e il messicano Isaac Del Toro. Secondo Vincenzo Nibali, la quarta Strade Bianche di Tadej Pogacar avrebbe potuto avere uno sviluppo differente se Paul Seixas fosse riuscito a resistere all'affondo del campione del mondo.