Strabalossa la corsa ludica per vivere la nuova area verde

È iniziata la prima edizione della “StraBalossa”, una corsa ludica che invita le persone a camminare, passeggiare e condividere momenti tra i campi e la natura del Parco della Balossa. L'evento ha coinvolto cittadini di diverse età che si sono radunati per vivere questa esperienza all'aperto, tra attività sportive e sociali, in un ambiente naturale e accogliente.

Tutti pronti per camminare, per passeggiare e per stare insieme tra i campi e la natura del Parco della Balossa, grazie alla prima edizione della "StraBalossa". L'appuntamento è per sabato 21 marzo, nel primo pomeriggio, dalle 14, per vivere questo evento ludico-motorio che avrà come punto di ritrovo e di partenza gli "Hangar Balossa", in via Balossa, a Cormano. Sarà una camminata a passo libero secondo lo slogan "Non bisogna per forza correre, tutti possono partecipare al proprio passo", lungo gli itinerari che sono stati completati lo scorso giugno e che collegano le varie zone del parco agricolo tra i Comuni di Cormano e di Novate Milanese.