Stellantis Termoli | riparte dai cambi

Lo stabilimento Stellantis di Termoli, ex Fiat e Fca, riprende la produzione concentrandosi sui cambi, dopo la fine del progetto Gigafactory e della joint venture Acc. La notizia è stata comunicata ai sindacati, che hanno espresso soddisfazione per questa scelta. La fabbrica torna così alla sua funzione tradizionale, lasciando da parte le iniziative che erano state avviate in precedenza.

Tramontato il progetto Gigafactory, tanto caro all’ex ceo di Stellantis, Carlos Tavares, insieme alla joint venture Acc creata ad hoc, ecco che lo stabilimento (ex Fiat e Fca) di Termoli torna alla sua missione storica con la soddisfazione dei sindacati. Il 15 settembre prossimo inizierà la produzione del cambio Edct che sarà montato sui modelli ibridi del gruppo, quelli più richiesti dal mercato. La direzione di Stellantis, nel recente incontro con i sindacati, ha quindi confermato la produzione di tutti e tre i motori oggi assegnati: il Gse, per cui è prevista l’implementazione con lo standard Euro 7; il potente V6, che risente dei bassi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stellantis, Termoli: riparte dai cambi Leggi anche: Stellantis, nuove produzioni per il rilancio di Termoli Leggi anche: Stellantis: già prese misure per futuro Termoli e garantire lavoro Tutto quello che riguarda Stellantis Termoli riparte dai cambi. Argomenti discussi: Stellantis, Termoli: riparte dai cambi. Stellantis investe 41 milioni sul sito di Termoli: da settembre produrrà il cambio eDctA Termoli confermati i tre motori ed è in arrivo il cambio per le ibride dal 15 settembre. Investimento da 41 milioni e 288 addetti a regime. Esuberi stimati a fine anno a circa 400 secondo i sindacat ... milanofinanza.it Tramonta la gigafactory a Termoli. Stellantis: Garantiremo l’occupazione. Le richieste della UilmMILANO – Tramonta un altro pilastro della transizione europea. Dopo la svalutazione di Stellantis annunciata ieri – e il successivo scivolone in Borsa – sfuma il progetto di Acc, la joint venture tra ... repubblica.it