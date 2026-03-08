Stefania Ascari M5s | Giustizia e libertà sono sotto attacco

Durante un evento a Piacenza, la parlamentare Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle ha affermato che giustizia e libertà sono sotto attacco, collegando le recenti criticità delle aule giudiziarie italiane a un quadro internazionale complesso. La sua analisi si concentra su un sistema che, secondo lei, sta progressivamente smantellando i punti di riferimento fondamentali per la legalità nel paese.

Un’analisi serrata che lega le aule dei tribunali italiani ai complessi scenari internazionali: la parlamentare Stefania Ascari, intervenuta nella mattina di domenica 8 marzo a Piacenza, ha tracciato il profilo di un sistema che sta smantellando i presidi della legalità. Partendo dallo scenario italiano, il cuore della critica si è rivolto alla riforma della giustizia: «un'operazione che consegnerebbe la magistratura nelle mani della politica e trasformerebbe il magistrato in un “professionista dell’accusa” che non tutela i cittadini». Secondo Ascari, infatti, «il rischio è di ottenere un sistema all’americana dove chi non ha soldi per pagare pool di avvocati finisce per essere trattato come “carne da macello”, costretto a patteggiare anche se innocente». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

