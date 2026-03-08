Stazione Centrale Milano altro tram deragliato all’incrocio tra via F Filzi e Galvani a causare l' incidente 1 bullone sui binari - VIDEO

Nella notte tra sabato e domenica, un tram è deragliato all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani, vicino alla Stazione Centrale di Milano. L’incidente è stato causato da un bullone sui binari, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Si tratta di un episodio simile a quello avvenuto il 27 febbraio sempre a Milano, in zona Porta Venezia.

