Stati Uniti il video smentisce la versione dell’ICE sulla morte di Ruben Martinez

Un video diffuso nelle ultime ore mette in discussione la versione ufficiale fornita dall’ICE sulla morte di Ruben Ray Martinez, avvenuta il 15 marzo 2025. La registrazione mostra i momenti dello scontro tra l’agente e l’uomo e solleva dubbi sulla ricostruzione degli eventi fatta dall’ente governativo. La vicenda torna così al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

L’uccisione di Ruben Ray Martinez avvenuta il 15 marzo 2025 per mano dell’ ICE riemerge dopo il rilascio del video della sparatoria. È trascorso quasi un anno dall’evento e solo oggi delle nuove prove video sembrano mettere in discussione le dichiarazioni degli agenti federali. Quelli che l’ Immigration and Customs Enforcement ha definito «colpi difensivi» non sembrano trovare coerenza nelle riprese. Martinez non «rappresentava una minaccia». L’agente dell’ICE scagionato. La morte di Martinez che all’epoca dei fatti aveva 23 anni ha ottenuto un punto di svolta solo a febbraio di quest’anno, dopo che l’ICE ha confermato che uno dei suoi agenti ha sparato mortalmente al ragazzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

