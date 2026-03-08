Scrivere della guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e l’Iran dall’altra significa inevitabilmente immergersi nei dettagli di un conflitto complesso e teso. La situazione coinvolge attori internazionali, azioni militari e reazioni diplomatiche, senza possibilità di rimanere spettatori distaccati. La narrazione si concentra sui fatti noti e sulla dinamica degli eventi, senza interpretazioni o analisi di fondo.

Non posso esimermi dall'entrare in guerra pure io. Scrivere della guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra significa entrarci. Non esiste il punto di vista neutrale del commentatore che osserva il mondo dall'elicottero, descrivendo i morti come formichine: un attimo prima frementi e quello dopo a pancia all'aria con le zampette inerti. Ciascuno vede quello che vuol vedere e si finisce sempre per stare da una parte. Non mi sottraggo. Io sto con Israele e con gli Stati Uniti. È la posizione che fu di Montanelli ed è oggi quella di Cerno al Giornale. L'Iran degli ayatollah non è una normale potenza regionale. È un regime teocratico che da decenni organizza e finanzia il terrorismo internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stare in guerra senza allegria

Temi più discussi: Iran: l'Europa divisa rischia di essere coinvolta nella guerra, solo Sanchez condanna la violazione del diritto internazionale; Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran; Schlein: Il governo prema su Trump per fermare la guerra; War Room - Iran, guerra senza strategia (3.03.2026).

