Una nuova ondata di aumenti dei prezzi colpisce imprese e famiglie, con una stangata stimata di circa 10 miliardi di euro in bolletta. I rincari si estendono anche ai fertilizzanti, una materia prima essenziale per il settore agricolo, e contribuiscono ad aggravare le tensioni sui costi di produzione e sui prezzi finali. La situazione coinvolge diversi comparti, tra cui anche quello dell’olio.

Metallurgia, commercio e trasporti i più esposti. Kuwait e Abu Dhabi riducono la produzione di greggio Sale la pressione su imprese e famiglie e si allarga a macchi d’olio l’effetto sui prezzi con nuovi settori, come quello agricolo, al centro della bufera a causa dei rincari di un’altra materia prima fondamentale nei commerci con il Golfo: i fertilizzanti. Nel giorno in cui il Kuwait e Adnoc, la compagnia petrolifera di Abu Dhabi, hanno annunciato una riduzione della produzione e della raffinazione di greggio a seguito dei continui attacchi dell’Iran e delle minacce iraniane al passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, i guai (e le stime) continuano a lievitare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stangata in bolletta 10 miliardi. Ed è caro fertilizzanti

Guerra in Medio Oriente, stangata in arrivo in bolletta per le famiglie italianeIl conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran rischia di avere ripercussioni pesanti sui bilanci delle famiglie italiane.

Stangata in bolletta: il Comitato esecutivo dell'Ente idrico campano chiamato a decidere su maxi aumento per Alto CaloreLo schema regolatorio 2024-2029 torna all'esame del Comitato esecutivo dell'Ente idrico campano.

