Spunta un secondo trapianto sospetto al Monaldi L’avvocato dei Caliendo | Un’altra coppia si è rivolta a me usato lo stesso box frigo

Un nuovo caso sospetto di trapianto emerge all’ospedale Monaldi di Napoli, dove un avvocato ha confermato che un’altra coppia si è rivolta a lui, lamentando l’utilizzo dello stesso box frigo. La vicenda riguarda il decesso di un bambino di due anni, avvenuto dopo un trapianto di cuore che si è rivelato fallito. La situazione potrebbe portare a un’indagine più estesa.

Il caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di trasformarsi in un’inchiesta ben più ampia. Come riporta il Corriere della Sera, mentre la Procura e i carabinieri del Nas lavorano per accertare le responsabilità della tragedia avvenuta lo scorso dicembre, l’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori di Domenico, ha rivelato che un’altra coppia lo ha contattato per un caso analogo: «Un’altra famiglia si è rivolta al mio studio legale per un altro trapianto di cuore con esito negativo e stiamo continuando con le nostre indagini difensive per far emergere tutta la verità su quanto successo a Domenico Caliendo». 🔗 Leggi su Open.online

Morte Domenico Caliendo, al Monaldi 3 box “Paragonix” per conservazione organi da trapianto, ma equipe “non lo sapeva”Nel documento, che raccoglie la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera, si evidenzia che nel dicembre scorso al Monaldi erano...

Trapianto col cuore bruciato: si indaga sui tempi dell’intervento al bimbo al Monaldi e sul box usato per trasporto organiLe tempistiche dell'operazione al "Monaldi" e le caratteristiche del contenitore usato per il trasporto del cuore sono sotto indagine della Procura...

Trapianto fallito a Napoli, spunta l’ipotesi di un cuore artificiale per salvare il bimbo di due anniL’obiettivo sarebbe mantenere in vita il piccolo in attesa di un organo compatibile, guadagnando tempo prezioso in una fase estremamente delicata Un cuore atteso per mesi, arrivato tra le speranze di ... affaritaliani.it

Bimbo morto a Napoli, Nas all'ospedale di Bolzano per elenco personale coinvolto in trapiantoLa madre ha consegnato la chiavetta con la registrazione delle parole del medico in cui le diceva che non c'era più nulla da fare ... adnkronos.com

