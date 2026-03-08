Sprint La Virtus mette il turbo e scappa

Nel match tra Guerrieri e Virtus Bologna, la squadra ospite ha dominato il gioco, vincendo con un punteggio di 90 a 71. I marcatori principali della Virtus sono stati Bolton con 11 punti, Treier e Totè con 10 ciascuno, e Zemaitis con 9. La formazione di casa ha invece segnato principalmente con Flagg e Treier, che hanno raggiunto entrambi i 9 punti.

GUERRI 71 VIRTUS BOLOGNA 90 GUERRI: Gentile 5, Flagg 10, Bolton 11, Treier 9, Totè 10; Whaley 3, El-Amin 5, Zemaitis 9, Caruso 9, Faggian; Gloria ne. All. Magro. OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 3, Edwards 6, Alston Junior 9, Niang 10, Diouf; Smailagic 10, Ferrari 19, Morgan 14, Diarra 14, Akele 2, Baiocchi 2, Accorsi 1. All. Ivanovic. Arbitri: Sahin, Bongiorni, Cassina. Note: parziali 21-16, 40-39, 50-63. Tiri da due: Napoli 1933; Virtus 2236. TIri da tre: 818; 1236. Tiri liberi: 916; 1014. Rimbalzi: 34; 30. La Virtus passa a Napoli e allunga. Prova di qualità della Olidata che vince e convince battendo la Guerri con un difesa che nel momento decisivo ferma l'attacco dei campani e con un attacco che trova sempre grande fluidità.