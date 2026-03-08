spray urticante in palestra panico e partita di volley sospesa

Entrano nella palestra delle scuole "Marconi" durante una partita di pallavolo, spruzzano uno spray al peperoncino e poi si danno alla fuga, facendo perdere le loro tracce. È questa, in estrema sintesi, la bravata di due ragazzini (un maschio e una femmina, secondo alcune testimonianze) che è stata messa in atto venerdì sera durante il derby pallavolistico Spilamberto – Polisportiva Castelfranco di Serie D femminile. A raccontare come si sono svolti i fatti è, tra gli altri, Silvio Luppi, un dirigente della Polisportiva Castelfranco, che spiega: "La partita era ormai finita (Castelfranco avanti due set a zero e terzo set col punteggio di 18 a 22 sempre in favore degli ospiti, ndr) quando un ragazzino e una ragazzina hanno spruzzato spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

