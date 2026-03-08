Spongano | 4 colpi allo studio dentistico paura nel Salento

Notte movimentata a Spongano, dove quattro colpi di arma da fuoco hanno raggiunto il portone di uno studio dentistico situato in piazza Bacile. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha provocato sconcerto tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i motivi di questo atto vandalico che ha scosso la tranquillità del paese.

Quattro colpi di arma da fuoco hanno squarciato la quiete notturna di Spongano, colpendo il portone dello studio dentistico in piazza Bacile. La scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato 7 marzo 2026, quando alcuni residenti hanno segnalato ai carabinieri i fori visibili sull'ingresso del locale. L'intervento delle forze dell'ordine ha confermato che si tratta di un atto intimidatorio, con proiettili di calibro 9×19 rinvenuti sul posto e pronti per l'analisi balistica. Il titolare dello studio era assente al momento dei fatti, il che ha permesso ai malviventi di agire senza testimoni diretti, lasciando però dietro di sé una scia di paura nel cuore della comunità salentina.