In un contesto in cui i social media trasformano la vita in uno spettacolo continuo alla ricerca di approvazione, la timidezza spesso viene vista come un difetto da eliminare. Tuttavia, secondo uno psicoanalista, questa qualità può diventare una virtù se si impara a riconoscerla e ad allenarla. La percezione della timidezza come qualcosa di negativo può essere sfidata, aprendo a nuove interpretazioni.

In un mondo dominato dai social, che trasforma la vita in uno spettacolo perenne alla ricerca di consenso, potrebbe non esserci spazio per le persone timide, e la timidezza risultare un difetto da correggere. Invece, non è così. O non sempre, almeno. «I timidi consentono alla società contemporanea, che svende la sua privacy in nome della popolarità, di sopravvivere, la rendono più vivibile e sostenibile.

Spesso viene interpretata solo negativamente. Invece, spiega lo psicoanalista Massimo Ammaniti, può trasformarsi in una virtù per sé stessi e per gli altri. A patto di esserne consapevoli e di imparare ad allenarla

