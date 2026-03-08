Spesa senza pagare nel carrello prodotti alimentari per quasi 500 euro | scoperto e fermato dalla polizia

Una persona è stata fermata dalla polizia a Ravenna mentre tentava di uscire da un negozio con prodotti alimentari nel carrello per circa 500 euro senza averli pagati. La Questura della città ha condotto controlli mirati nelle aree commerciali, contribuendo a bloccare un tentativo di furto. Le forze dell’ordine hanno messo in atto un’azione costante di monitoraggio per prevenire reati contro il patrimonio.

Fermato mentre cercava di oltrepassare le casse con un carrello pieno di generi alimentari. Disposto il divieto di dimora in provincia La costante attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro il patrimonio messa in campo dalla Questura di Ravenna continua a produrre risultati concreti nella prevenzione dei reati predatori presso i poli commerciali della città. Nella giornata di venerdì (6 marzo), gli agenti hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano, di 54 anni, colto nella flagranza del reato di furto aggravato. L’intervento è scaturito durante i servizi di controllo del territorio, quando l’uomo è stato fermato mentre tentava di oltrepassare le casse del supermercato Coop, situato all'interno del Centro Commerciale Esp. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

