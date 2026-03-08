Speed skating Mondiali Allround Heerenveen 2026 | trionfano Wiklund ed Eitrem Lollobrigida e Lorello sesti

Ai Mondiali Allround di speed skating a Heerenveen, Wiklund ed Eitrem hanno vinto le rispettive gare e si sono aggiudicati il titolo di campioni del mondo. La competizione si è svolta al Thialf, con i pattinatori italiani Lollobrigida e Lorello che si sono classificati rispettivamente sesti. La stagione internazionale di pattinaggio di velocità su pista lunga si è conclusa con questa doppietta storica per la Norvegia.

Si chiude al Thialf la stagione internazionale di pattinaggio di velocità su pista lunga. Doppietta storica per la Norvegia con Ragne Wiklund e Sander Eitrem campioni del mondo Allround. Buoni piazzamenti per gli azzurri Francesca Lollobrigida e Riccardo Lorello. Si chiude al Thialf di Heerenveen la stagione internazionale di pattinaggio velocità su pista lunga, con i Mondiali Allround 2026 che hanno incoronato due nuovi campioni del mondo. A festeggiare è la Norvegia, protagonista di una doppietta storica grazie ai successi di Ragne Wiklund e Sander Eitrem, entrambi per la prima volta sul tetto del mondo nella specialità.