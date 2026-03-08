Ai Mondiali Allround di speed skating, Lollobrigida e Lorello sono arrivati vicini alla top-5, con ottimi piazzamenti nelle competizioni individuali. La Norvegia si è distinta, conquistando diversi podi e dimostrando la sua forza nel settore. La rassegna ha concluso la stagione internazionale, offrendo ai presenti risultati di rilievo per le squadre coinvolte.

Calato il sipario sui Mondiali Allround e sulla stagione dello speed skating internazionale. Sulla mitica Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi), ultima giornata di gare della rassegna iridata che ha premiato la pattinatrice e il pattinatore più completo nella distribuzione delle distanze classiche di questa disciplina. Nella competizione femminile, la norvegese Ragne Wiklund si è imposta, ottenendo il suo primo titolo mondiale in carriera in questo particolare format di gara (157.457), a precedere l’olandese Marijke Groenewoud (158.086) e la giapponese Miho Takagi (158.287). La scandinava ha saputo esprimersi in modo eccellente nei 1500 e nei 5000 odierni, ottenendo il terzo tempo nella prima specialità e il migliore nella seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Lollobrigida e Lorello sfiorano la top-5 ai Mondiali allround. Norvegia sugli scudi

