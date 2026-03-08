Spari nella notte quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentistico

Nella notte, quattro colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro uno studio dentistico in piazza Bacile a Spongano. I residenti della zona hanno riferito di aver udito gli spari e di aver trovato danni alla facciata dell’edificio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

È successo a Spongano, in piazza Babile, fra la tarda serata del 6 e le prime ore di sabato 7. I fori sulla porta segnalati da alcuni passanti ai carabinieri che hanno svolto i sopralluoghi. Mistero sul movente SPONGANO – Una scoperta sinistra e particolare, quella che hanno fatto i residenti di piazza Bacile, a Spongano. Alcuni passanti hanno infatti segnalato la presenza di fori sospetti sul portone d’ingresso dello studio dentistico “Bacile di Castiglione”, che si affaccia proprio sullo slargo, nel pieno cuore del paese. Secondo le prime indiscrezioni tecniche, i proiettili sembrerebbero di calibro 9x19, un dettaglio che ora passerà al vaglio degli esperti balistici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedaleDue minori sono stati feriti la scorsa notte - intorno alle tre - lungo via ponte dei Francesi, direzione San Giovanni a Teduccio. Una selezione di notizie su Spari nella notte quattro colpi di arma... Temi più discussi: Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentistico; Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentistico; Sparatoria in via della Roggia, 4 persone ferite: un 23enne e un 38enne ricoverati in ospedale, uno è in fin di vita. Caccia all'uomo; Lite con spari al bar, sospesa la licenza al locale di Scafati per 15 giorni. Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentisticoÈ successo a Spongano, in piazza Babile, fra la tarda serata del 6 e le prime ore di sabato 7. I fori sulla porta segnalati da alcuni passanti ai carabinieri che hanno svolto i sopralluoghi. Mistero s ... lecceprima.it Stesa nello Spiniello, giallo nella notte ad AcerraSono bastati pochi secondi per trasformare il silenzio della notte in paura. Erano circa le 2.45 quando quattro colpi d’arma da fuoco hanno risuonato nella zona Spiniello ad Acerra, svegliando di colp ... ilmediano.com Paura per Rihanna, spari verso la sua villa a Los Angeles mentre la cantante è in casa: arrestata una donna di 30 anni - facebook.com facebook Paura per @rihanna, spari contro la sua villa a Beverly Hills mentre la cantante era in casa: «Un proiettile ha trapassato una parete» x.com