Il tecnico della Juventus, attualmente ospite di una camera al J|Hotel, sta cercando una sistemazione in affitto a Torino mentre si avvicina la firma del rinnovo di contratto. Spalletti ha dichiarato che il suo commento sulla ricerca di una casa non era una battuta, e ha specificato di non voler vivere nel condominio di Chiellini e Comolli.

Luciano Spalletti come Arlecchino. O, se preferite, come Orazio nei Sermones. Così come l'iconica maschera bergamasca della commedia dell'arte, che si confessò burlando, o come il poeta latino, che si domandava "Cosa proibisce di dire la verità scherzando?", anche l'allenatore della Juve con una battuta ha dato una notizia. "Ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e di Chiellini, - aveva scherzato alla vigilia della partita contro il Pisa per rispondere alle domande sui prossimi colloqui per il rinnovo del contratto -, così ci si incontra la mattina, per stare ancora insieme e parlare più volte". La verità sta nel mezzo: l'ex ct non sarà vicino di casa dei dirigenti juventini (che tra l'altro non abitano neanche nello stesso palazzo), ma sta cercando una nuova sistemazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: non era solo una battuta, cerca casa a Torino (ma non nel condominio di Chiellini e Comolli)

Leggi anche: Juventus, Spalletti e la battuta sul rinnovo: “Nello stesso condominio con Comolli e Chiellini”

Spalletti rivela: «Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli e Chiellini». Ecco a cosa ha fatto riferimento l’allenatoredi Redazione JuventusNews24Spalletti rivela: «Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli e Chiellini».

Contenuti utili per approfondire Spalletti non era solo una battuta....

Temi più discussi: Spalletti: Andrò a vivere nel condominio di Comolli. Sicuri sia solo una battuta?; Piccari: Novità su De Laurentiis e la cessione della SSC Napoli? Posso solo dire che...; Juventus, Spalletti e la battuta sul rinnovo: Nello stesso condominio con Comolli e Chiellini; Juventus Spalletti e la battuta sul rinnovo | Nello stesso condominio con Comolli e Chiellini.

Spalletti: non era solo una battuta, cerca casa a Torino (ma non nel condominio di Chiellini e Comolli)Il tecnico della Juve, che attualmente vive in una camera del J|Hotel, in vista del rinnovo di contratto, è alla ricerca di una soluzione in affitto. Due opzioni sul tavolo: in zona stadio o in centro ... msn.com

Juventus: Spalletti show per il compleanno, battuta su Thuram e la bocciatura definitivaLuciano Spalletti analizza la vittoria della Juventus sul Pisa e spiega il limite offensivo dei bianconeri: senza una vera prima punta Yildiz rende meno. Le parole del tecnico bianconero. sport.virgilio.it

#Ferrara: " #Juve e abbraccio Spalletti-Thuram-squadra, cosa significa". Poi su David: "Deve cambiare..." x.com

Dopo il gol del 2-0, Khéphren Thuram è corso a festeggiare in panchina da Luciano Spalletti ed è stato raggiunto dai compagni di squadra: è stato questo, oltre alle 4 reti segnate al Pisa, il regalo di compleanno dei giocatori bianconeri al proprio allenatore - facebook.com facebook