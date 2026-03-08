La Juventus ha vinto contro il Pisa, mettendo a segno un poker e tornando alla vittoria dopo 34 giorni di digiuno nel campionato. La partita si è conclusa con la squadra piemontese che ha superato gli avversari, mantenendo il ritmo e rafforzando la posizione in classifica. La vittoria permette alla Juventus di consolidare il suo cammino verso la zona Champions League.

Ritrovare la vittoria in campionato dopo 34 giorni era la missione della Juve, compiuta ieri non senza grattacapi contro un Pisa tutt’altro che arrendevole. Come spesso è accaduto a questa Signora, solo nella ripresa hanno iniziato a quagliare idee e tattica. Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga hanno garantito tre punti fondamentali per inseguire un quarto posto semplicemente vitale per chi ambisce allo status di big. Il Como continua a stare davanti, la Roma oggi può tornare a +4 battendo De Rossi: trattasi ancora, per i bianconeri, di un mezzo Everest da scalare anche se l’esclusione dalle coppe, in termini di energie risparmiate, potrà aiutare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spalletti, finalmente festa. Crescendo Juve: è poker . Pisa ko e scatto Champions

Juve-Pisa, bonus finiti per Spalletti: serve lo scatto per la ChampionsI bonus sono finiti per la Juventus: dopo quattro partite senza vittoria, ora servono i tre punti per non perdere il treno verso l'Europa che conta.

Leggi anche: Serie C: poker Vicenza, la B si avvicina. Benevento, rimontona e scatto promozione. Juve Next Gen ok

Spalletti, la soddisfazione dopo Juventus-Benfica: Vinta una partita difficile | Champions League

Aggiornamenti e notizie su Crescendo Juve.

Argomenti discussi: Spalletti, finalmente festa. Crescendo Juve: è poker . Pisa ko e scatto Champions.

Spalletti, finalmente festa. Crescendo Juve: è poker . Pisa ko e scatto Champions‘Lucio’ compie gli anni e torna alla vittoria dopo 34 giorni in A: ora il rinnovo. Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga: ripresa da applausi e pieno di fiducia. sport.quotidiano.net

Juve-Pisa 4-0: poker bianconero allo Stadium, Cambiaso apre la festa per i 67 anni di SpallettiJuve-Pisa 4-0: poker bianconero allo Stadium, Cambiaso apre la festa per i 67 anni di Spalletti La Juventus torna a vincere e lo fa con un netto 4-0 contro il Pisa allo ... tuttojuve.com