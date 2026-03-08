L'allenatore ha commentato la situazione di un calciatore canadese, affermando che

Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Vlahovic Juve, si accelera per il rinnovo: nuovo incontro in agenda. Svelata l’offerta iniziale Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera» Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti e quella frase su David: «È come se fosse in prigione». Cosa intendeva

Spalletti Juve, «lo spogliatoio pensava fosse pazzo»: il retroscena su quella frase detta quando è arrivatodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, «lo spogliatoio pensava fosse pazzo»: il retroscena su quella frase detta quando il tecnico è arrivato a...

Sassuolo Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Quella preoccupazione di Spalletti che non si è verificata. Miglior partita di David, voglio dire una cosa su Miretti» – VIDEOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Aggiornamenti e notizie su Spalletti e quella frase su David È....

Temi più discussi: Di Gregorio, la frase di Spalletti che prende le distanze e lo retrocede in panchina; Spalletti compie 67 anni, le sue frasi più iconiche: Luciano prova a ricordarle tutte!; Spalletti e la divertente gag con il tifoso prima di Juve-Pisa: Fammi vedere la pagella; Nainggolan senza filtri: Le notti prigioniero di Spalletti, il no alla Juve per gli arbitri, Monchi finto amico.

Spalletti: Sono nel posto giusto per festeggiare il compleanno. Rinnovo? Non conta un contrattoLe dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo il ritorno alla vittoria della sua Juventus contro il Pisa in Serie A. gianlucadimarzio.com

Di Gregorio, la frase di Spalletti che prende le distanze e lo retrocede in panchinaSpalletti ha sciolto i dubbi della vigilia e ha scelto di mandare in campo Perin al posto di Di Gregorio. Il portiere titolare è stato così messo in panchina alla luce delle recenti prestazioni che lo ... msn.com

"PER LUI DIVENTA UNA PRIGIONE" Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa dopo Juventus-Pisa, ha analizzato l'opaca prestazione di Jonathan David. L'attaccante canadese, schierato con una maglia titolare, è stato sostituito all'intervallo al cul - facebook.com facebook