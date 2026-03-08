Sotto l' Adriatico la Co2 delle centrali elettriche | come funziona il progetto che fa ancora discutere

Sotto l’Adriatico si sta sviluppando un progetto che riguarda le centrali elettriche e le emissioni di CO2. La tecnologia chiamata Carbon Capture and Storage (Ccs) prevede di catturare l’anidride carbonica prima che venga rilasciata nell’atmosfera e di conservarla nel sottosuolo. Questa iniziativa ha suscitato discussioni e dibattiti tra chi sostiene i benefici e chi mette in dubbio le implicazioni.

Costi saliti a 800 milioni per l'hub che impegna Eni e Snam. L'analisi di Gianluca Alimonti: "Vi spiego tutti i punti deboli del sistema Ccs". Ma già dal 2027 potrebbe smaltire 4 milioni di tonnellate di anidride carbonica. L'incognita delle spese a carico dello Stato. Ecco a che punto siamo Una delle risposte per conciliare competitività industriale e decarbonizzazione si sta cercando proprio in Italia.

