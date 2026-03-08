Sos spiagge | non si trovano bagnini | La riforma sta frenando i brevetti

A Pisa, le scuole di salvataggio segnalano una forte richiesta di bagnini per l’estate, ma quest’anno non riescono a soddisfarla. La mancanza di brevetti disponibili è diventata un problema serio, con le richieste che superano di gran lunga le possibilità di formazione e assegnazione. La situazione si presenta come una novità rispetto agli ultimi quarant’anni di attività nel settore.

di Mario Ferrari PISA "Siamo sommersi dalle richieste di bagnini per l’estate, ma per la prima volta in quarant’anni di scuola, non possiamo fornirli. Senza proroghe al nuovo decreto ministeriale il sistema del salvataggio rischia di collassare". Non c’è ottimismo nelle parole di Gabriele Meucci, collaboratore della Salvamento Pisa e figlio di Fiorenzo Meucci, figura storica della Sezione pisana della Società Nazionale di Salvamento che ha formato generazioni di bagnini. La categoria, infatti, è fortemente a rischio a causa della riforma introdotta dal decreto ministeriale 85 del 2024, che ha modificato profondamente il sistema di formazione e rilascio dei brevetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Estate, baywatch cercasi. Sos alla scuola di bagnini: “Una riforma scoraggia i giovani. Rischiamo di collassare”Pisa, 8 marzo 2026 – La stagione balneare si avvicina, ma il sistema del salvataggio sul litorale pisano rischia di trovarsi in seria difficoltà.

