Sorrento-Benevento Serpini | Rigore fischiato quando la maglia era già a terra

Durante la partita tra Sorrento e Benevento, l’allenatore dei rossoneri ha criticato un episodio specifico: il rigore assegnato ai giallorossi, ritenendo che fosse stato fischiato quando la maglia di un difensore era già a terra. Pur riconoscendo i meriti della squadra avversaria, ha espresso disappunto per la decisione dell’arbitro, che ha concesso il calcio di rigore dopo una trattenuta in area.

Salva la ripresa il tecnico dei rossoneri Serpini. All'allenatore del Sorrento, pur sottolineando i meriti del Benevento, non è piaciuta la decisione del direttore di gara sul penalty assegnato ai giallorossi con la maglia tolta a Scognamillo dopo una trattenuta in area. Queste le sue parole in sala stampa. "La differenza – ha detto mister Serpini – in campo c'era e si è vista, ma indipendentemente dagli episodi che hanno cambiato il volto della gara il Sorrento non mi è piaciuto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo interpretato meglio la partita. Nei primi 45' siamo stati troppo remissivi e questo non va bene. Qualcosa da salvare? È stata una settimana pessima sotto il piano dei risultati.

