Sorrento-Benevento Serpini | Rigore fischiato quando la maglia era già a terra

Durante la partita tra Sorrento e Benevento, l’allenatore dei rossoneri ha criticato un episodio specifico: il rigore assegnato ai giallorossi, ritenendo che fosse stato fischiato quando la maglia di un difensore era già a terra. Pur riconoscendo i meriti della squadra avversaria, ha espresso disappunto per la decisione dell’arbitro, che ha concesso il calcio di rigore dopo una trattenuta in area.

Tempo di lettura: 2 minuti Salva la ripresa il tecnico dei rossoneri Serpini. All’allenatore del Sorrento, pur sottolineando i meriti del Benevento, non è piaciuta la decisione del direttore di gara sul penalty assegnato ai giallorossi con la maglia tolta a Scognamillo dopo una trattenuta in area. Queste le sue parole in sala stampa. “La differenza – ha detto mister Serpini – in campo c’era e si è vista, ma indipendentemente dagli episodi che hanno cambiato il volto della gara il Sorrento non mi è piaciuto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo interpretato meglio la partita. Nei primi 45’ siamo stati troppo remissivi e questo non va bene. Qualcosa da salvare? È stata una settimana pessima sotto il piano dei risultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

