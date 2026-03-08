Sorrento-Benevento Salvemini | L’obiettivo di tutti è più grande del gol del singolo testa alla prossima

Salvemini ha segnato durante la partita tra Sorrento e Benevento, portando la squadra ospite alla vittoria. La gara si è conclusa con il Benevento che ha ottenuto i tre punti, grazie alla rete di Salvemini. Dopo il match, il giocatore ha dichiarato che l’obiettivo di tutta la squadra è più importante del singolo gol, e ha rivolto lo sguardo alla prossima partita.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è la firma di Salvemini sul blitz del Benevento sul campo del Sorrento (LEGGI QUI). Sua la doppietta che ha permesso alla Strega di andare a +13 sul Catania (in campo domani) quando all’appello mancano 7 gare al termine. Queste le parole dell’attaccante in sala stampa. “Un attaccante – ha detto Salvemini – quando non segna pensa e ripensa. Ma il nostro focus non è sul gol ma su qualcosa di straordinario da fare insieme. Il nostro obiettivo è troppo più grande di una marcatura fatta da uno piuttosto che da un altro. Il rigore? Quel pallone pesava tanto. Avevo sbagliato con il Picerno al 90?. È bello nei momenti importanti prendersi responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

