Sorgete donne! alla Nuova Fenice Simona Lisi si rifà alla Montessori

Maria Montessori è da tutti conosciuta per il suo metodo educativo, ma pochi ricordano la sua battaglia per i diritti delle donne, in connessione con le organizzazioni femminili che nacquero tra fine ‘800 e primi del ‘900. ‘Donne tutte: sorgete!’ era l’appello che la scienziata chiaravallese fece alle italiane nel 1906 sul quotidiano ‘La Vita’. E ‘Sorgete donne!’ è il titolo dello spettacolo di Simona Lisi che va in scena oggi (ore 17.30) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Con quelle forti parole la Montessori invitò le donne a iscriversi alle Commissioni elettorali delle proprie città per chiedere il voto, dato che nessuna legge formalmente lo vietava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

