Solo 0-0 con il Parma Fiorentina esce tra i fischi

La partita tra Fiorentina e Parma si è conclusa con un pareggio senza reti, lasciando il pubblico insoddisfatto e a fischiare i giocatori al termine del match. La formazione dei padroni di casa ha schierato De Gea tra i pali, con Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, mentre a centrocampo sono scesi in campo Fagioli, Harrison, Mandragora e Fazzini. La squadra ospite ha mantenuto la propria linea senza riuscire a segnare.

Fiorentina-Parma 0-0 FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6; Dodo 5, Pongracic 6 (41'st Comuzzo sv), Ranieri 6, Gosens 6; Fagioli 6; Harrison 5 (35'st Fazzini sv), Mandragora 5 (18'st Fabbian 5.5), Ndour 6 (41'st Brescianini sv), Gudmundsson 5.5; Piccoli 5 In panchina: Leonardelli, Christensen, Rugani, Kouadio, Fortini, Balbo, Braschi Allenatore: Vanoli 5 PARMA (4-4-2): Corvi 6; Delprato 6.5, Troilo 6.5, Circati 6.5, Valeri 6; Cremaschi 6.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (9' st Ordonez 6), Keita 7, Sorensen 6 (37'st Estevez sv); Strefezza 5.5 (26'st Oristanio 6), Pellegrino 5.5 (26'st Ephege 6) In panchina: Suzuki, Rinaldi, Carboni, Ndiaye, Conde, Mena Martinez, Ondrejka.