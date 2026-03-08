Solidarietà il cuore dei club del Forlì Calcio a sostegno dell' associazione Libroaperto

Prima della partita tra Forlì e Livorno, una delegazione di tifosi dei club Rabbiosi Forlì e Alberto si è riunita per mostrare solidarietà all'associazione

Accolti nella struttura dalle responsabili Yanica Ravaioli, Sara Montalti, Federica Santucci e dalla zia Maria e omaggiate per l'occasione della Festa della Donna con un mazzo di mimose, i club hanno voluto sostenere con questo gesto l'attività nata dall'idea di otto mamme fra cui anche Camilla Balestra, Gloria Gugnoni e Mara Branzaglia che nel 2022 hanno creato nell'ex Istituto Agrario una biblioteca per la fascia di età 0-12 anni organizzando anche mensilmente eventi per grandi e piccini, letture animate, merende, laboratori e intrattenimento. Come sempre il materiale didattico è stato acquistato grazie alle donazioni...

