Società e presunta intestazione fittizia | la Cassazione chiude il processo

La Corte Suprema di Cassazione ha concluso il processo contro i fratelli Gabriele e Luigi Brusciano, originari di Trentola Ducenta. I due sono stati coinvolti in un procedimento giudiziario riguardante presunte operazioni societarie finalizzate a eludere misure di legge. La vicenda si è conclusa definitivamente con la decisione della Corte di chiudere il procedimento.

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della Procura generale di Bari. Definitiva la decisione della Corte d’Appello: il reato è prescritto e non è stata riconosciuta la finalità di agevolazione mafiosa In primo grado, il Tribunale di Trani aveva ritenuto i due imputati responsabili del reato di trasferimento fraudolento di valori, ipotizzando anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Con la pronuncia della Suprema Corte – datata lo scorso dicembre – diventa quindi definitiva la declaratoria di prescrizione, ponendo fine alla vicenda giudiziaria. Le motivazioni della sentenza sono state rese note la scorsa settimana. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

