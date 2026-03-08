SOC Awards 2026 | premiati gli operatori di One Battle After Another e The Studio

La Society of Camera Operators ha annunciato i vincitori degli SOC Awards 2026, premi che riconoscono gli operatori di ripresa più apprezzati dell’anno. Tra i premiati ci sono i professionisti di “One Battle After Another” e “The Studio”. La cerimonia si è svolta recentemente, celebrando il lavoro di chi si occupa di catturare le immagini sul set cinematografico.

La Society of Camera Operators (SOC) ha annunciato i vincitori dei prestigiosi SOC Awards 2026, i premi dedicati ai migliori operatori di ripresa dell'anno. Il premio principale nella categoria cinema è andato a Colin Anderson per il suo straordinario lavoro in One Battle After Another, l'ultimo kolossal di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio e Sean Penn. Anderson, che quest'anno vantava una doppia nomination (era in lizza anche per Marty Supreme di A24), si conferma uno dei professionisti più influenti della stagione cinematografica. Sul fronte televisivo, il riconoscimento è stato assegnato a Mark Goellnicht per la serie comedy di Apple TV+ The Studio, con Seth Rogen.