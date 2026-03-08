Snowboard fase finale cancellata nell’halfpipe a Sapporo | valgono i risultati delle qualificazioni

A Sapporo, durante la tappa di Coppa del Mondo di snowboard, specialità halfpipe, la fase finale è stata cancellata. La decisione è stata presa prima dell'inizio della gara e i risultati delle qualificazioni sono stati ratificati come classifiche ufficiali. La cancellazione ha sorpreso atleti e spettatori, interrompendo la conclusione dell’evento previsto.

Chiusura di week end inattesa a Sapporo (Giappone), tappa di Coppa del Mondo di snowboard (specialità halfpipe). Le poco favorevoli condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori a prendere una decisione piuttosto drastica, ovvero la cancellazione delle fasi finali dell'appuntamento del massimo circuito internazionale in terra nipponica. La giuria ha cercato con diversi rinvii di capire se ci fosse il margine per dare il via alla finale maschile e femminile, ma il responso è stato negativo. E quindi si è dovuto fare di necessita virtù e quindi considerare i risultati delle qualificazioni validi come riscontro assoluto di questo appuntamento.