Snowboard cancellata l’halfpipe a Sapporo | cosa è successo e la classifica

La Coppa del Mondo di snowboard si è spostata a Sapporo, ma le finali maschili e femminili di oggi sono state cancellate. L’halfpipe, che doveva essere il palco principale delle gare, è stato annullato senza ulteriori dettagli. La classifica attuale rimane invariata, e non sono stati comunicati nuovi piani o spostamenti rispetto alle prove previste. La decisione ha coinvolto gli organizzatori e le autorità sportive locali.

La Coppa del Mondo di snowboard si è spostata a Sapporo, ma le finali maschili e femminili oggi non si sono disputate a causa del maltempo: come cambia la classifica Gli sport invernali, più di tutti gli altri, devono tenere conto delle avverse condizioni meteo, che spesso influenzano in maniera decisiva le competizioni, altre volte non permettono neanche che si disputino. È esattamente quello che è successo quest'oggi a Sapporo. Nella notte italiana, infatti, si dovevano disputare infatti le finali della specialità halfpipe sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. L'appuntamento però è saltato per forze di causa maggiore, appunto per via delle condizioni meteo che non hanno permesso lo svolgimento della gara.