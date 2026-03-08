Slittino Coppa del Mondo Altenberg | Italia seconda nella staffetta mista

Durante la tappa di Altenberg della Coppa del Mondo di slittino, l’Italia ha concluso la stagione piazzandosi al secondo posto nella staffetta mista. La squadra azzurra, composta da Robatscher, Nagler e Malleier, Fischnaller e HoferOberhofer, ha ottenuto il piazzamento alle spalle dell’Austria. La gara ha rappresentato l’ultimo evento di questa stagione di Coppa del Mondo.

Gli azzurri chiudono la stagione con un podio: Robatscher, NaglerMalleier, Fischnaller e HoferOberhofer secondi dietro all'Austria nella gara che chiude l'inverno di Coppa del Mondo. L'Italia chiude la stagione di Coppa del Mondo di slittino con un podio nella staffetta mista disputata ad Altenberg, in Germania. Il quartetto azzurro composto da Sandra Robatscher, Ivan NaglerFabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea HoferMarion Oberhofer ha conquistato il secondo posto, terminando la prova a 218 millesimi dall'Austria vincitrice.

