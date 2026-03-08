Slitta l’udienza per discutere i domiciliari di Cinturrino c' entra l’allarme bomba in tribunale

L'udienza al Tribunale del Riesame di Milano prevista per discutere la richiesta di arresti domiciliari di Carmelo Cinturrino è stata rinviata a causa di un allarme bomba in tribunale. Cinturrino, assistente capo di polizia, si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso un uomo nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. La discussione sull’istanza di libertà è stata posticipata senza ulteriori dettagli.

Gli avvocati hanno avuto il via libera all'accesso agli atti del fascicolo solo giovedì scorso. Ma venerdì c'è stato l'allarme bomba ed era possibile entrare a Palazzo di Giustizia Slitta l'udienza al Tribunale del Riesame di Milano per discutere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante un controllo antidroga. Era stata fissata per domani, lunedì 9 marzo. Ora è in programma per il 17. Secondo quanto riferito, infatti, i due legali hanno avuto il via libera all'accesso agli atti del fascicolo solo giovedì scorso.

Caso Cinturrino, l’allarme bomba in tribunale fa slittare l’udienza sui domiciliariMilano, 8 marzo 2026 – È slittata al 17 marzo l'udienza fissata per domani mattina, lunedì 9, davanti al Tribunale del Riesame di Milano per...

Slitta udienza per il poliziotto Cinturrino, i legali: “Per l’allarme bomba non abbiamo avuto accesso al fascicolo”È slittata alla settimana prossima l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per discutere la richiesta di arresti domiciliari per il...

