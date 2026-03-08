Oggi, durante una passeggiata a Siponto, ho osservato le celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna. Le strade e le piazze sono state animate da iniziative organizzate da associazioni locali, con bandiere e cartelli che ricordano questa ricorrenza. La giornata vede la partecipazione di molte donne e uomini, tutti coinvolti in eventi pubblici e momenti di riflessione.

E, (non avevo alcun dubbio), mi si è presentato davanti uno spettacolo straordinario: attorno a queste pietre antiche, un mare di calendule pratensis miste ad altre varietà di fiori multicolori.un mare di bellezza e di profumi. E d’improvviso,tra queste sensazioni,mi sono venute a mente le donne, oggi che è la loro giornata. E ho avvertito, (strana sensazione),che da quelle pietre volessero uscire e farmi sapere ,sottoforma di stupende corolle multicolori, che Loro sono sempre lì,vive e bellissime. E ad un tratto, una leggiadra farfalla, dalle bianche ali,mi girava attorno e si è lasciata fotografare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Siponto e 8 marzo. Di Aldo Caroleo

