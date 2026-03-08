Sinner ti amo! | il tenero momento tra Jannik e dei piccoli tifosi
Durante il suo allenamento all'Indian Wells, Jannik Sinner è stato raggiunto da alcuni giovani tifosi che, da lontano, gli hanno gridato
