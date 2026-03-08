Sinner a Indian Wells vuole fare punti utili Alcaraz è avvisato

Sinner si prepara a disputare il torneo di Indian Wells con l’obiettivo di accumulare punti importanti, mentre Alcaraz è stato avvisato della sua presenza nel tabellone. Il torneo si svolge in California e vede in campo alcuni dei migliori giocatori del circuito maschile. La competizione si sta sviluppando con partite che attirano l’attenzione degli appassionati di tennis.

Jannik Sinner torna in campo stasera a Indian Wells, primo Masters 1000 di stagione in programma fino al 15 marzo. Carlos Alcaraz, vincitore delle edizioni 2023 e 2024, oltre che imbattuto in questo inizio di stagione, è sicuramente il favorito del torneo, ma non sottovalutiamo il desiderio di riscatto del nostro Sinner che, dopo un inizio anno poco convincente, vuole fare punti utili. Oggi, al terzo turno, se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov, numero 39 al mondo che ha superato Stefanos Tsitsipas e Tomas Martin Etcheverry nei primi turni.