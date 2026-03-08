Sicurezza stradale a Sassuolo controllati 75 tir negli ultimi mesi

Negli ultimi mesi a Sassuolo sono stati controllati 75 tir, nell’ambito di operazioni di sicurezza stradale. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle norme di circolazione e sulla documentazione dei mezzi. Le autorità hanno effettuato controlli mirati in diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Attività intensa della polizia locale. Il sindaco Mesini: "I mezzi pesanti non in regola sono un pericolo per tutti" "La sicurezza di chi circola sulle nostre strade ci deve vedere impegnati con controlli stradali attenti e frequenti. Questo vale a maggior ragione quando parliamo di mezzi pesanti: veicoli che, se non sono totalmente in regola o se condotti da personale affaticato, possono diventare estremamente pericolosi per chiunque si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato.". Con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, commenta l'ultimo report operativo della Polizia Locale relativo alle attività di monitoraggio dell'autotrasporto sul territorio comunale.