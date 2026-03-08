Siamo sazi eppure continuiamo a mangiare | c’è un meccanismo che scatta nel cervello

Dopo aver mangiato molto, molte persone sentono comunque il desiderio di continuare a mangiare, spesso cercando dolci o snack. Questo comportamento si verifica anche se lo stomaco comunica chiaramente di essere pieno. Un meccanismo nel cervello sembra intervenire in questi momenti, spingendo a cercare ancora cibo, anche quando il corpo ha già ricevuto abbastanza nutrimento.

Capita spesso, al termine di un pasto abbondante, di avvertire un impulso irresistibile verso un dolce o uno snack, nonostante lo stomaco invii chiari segnali di pienezza. Questo fenomeno, comunemente descritto come “avere sempre un posto per il dessert”, ha finalmente trovato una spiegazione scientifica grazie a una ricerca condotta dalla University of East Anglia in sinergia con la University of Plymouth. Lo studio, apparso sulla rivista Appetite, ha analizzato il motivo per cui il sistema nervoso centrale resti ricettivo agli stimoli alimentari anche quando il fabbisogno energetico è stato ampiamente soddisfatto. Per indagare questa dinamica, gli studiosi hanno coinvolto 74 partecipanti in un test di apprendimento basato sulla ricompensa, monitorando le loro reazioni tramite elettroencefalogramma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Perché continuiamo a mangiare anche se siamo pieni, uno studio mostra che è colpa del cervelloUno studio dell'University of East Anglia ha dimostrato che dietro le "abbuffate" di cibo si nasconde un meccanismo cerebrale ben preciso, che non ci...

Scoperto il meccanismo segreto del cervello contro l'AlzheimerScienziati di UCLA Health e UC San Francisco hanno scoperto perché alcuni neuroni resistono meglio dell'accumulo della proteina tau, strettamente...

