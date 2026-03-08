Siamo bloccati in Thailandia Poca assistenza
Un gruppo di persone si trova ancora in Thailandia, dove afferma di essere rimasto bloccato. Pur dichiarando di stare bene, riferiscono di voler tornare in Italia e di sentirsi abbandonati dalle compagnie aeree che non hanno ancora organizzato il rientro. La situazione viene descritta come un blocco senza assistenza adeguata o supporto da parte delle società di trasporto aereo.
"Siamo rimasti bloccati in Thailandia, stiamo bene ma vorremmo tornare a casa. Ci sentiamo abbandonati dalle Compagnie aeree". Il racconto, divulgato ieri attraverso il proprio profilo facebook, è del giornalista sportivo grossetano Yuri Galgani che, assieme all’amico Ilario Uvelli, si trova fermo in Thailandia a causa del volo cancellato. Il volo, infatti, avrebbe dovuto fare scalo a Dubai, con la coincidenza per l’Italia dall’aeroporto della città degli Emirati Arabi Uniti. "Siamo tra le migliaia di persone bloccatie all’estero – racconta Galgani –. C’è chi sta decisamente peggio. Se non altro qua in Thailandia, dove siamo noi, è tutto tranquillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
