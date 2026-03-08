Un gruppo di persone si trova ancora in Thailandia, dove afferma di essere rimasto bloccato. Pur dichiarando di stare bene, riferiscono di voler tornare in Italia e di sentirsi abbandonati dalle compagnie aeree che non hanno ancora organizzato il rientro. La situazione viene descritta come un blocco senza assistenza adeguata o supporto da parte delle società di trasporto aereo.

"Siamo rimasti bloccati in Thailandia, stiamo bene ma vorremmo tornare a casa. Ci sentiamo abbandonati dalle Compagnie aeree". Il racconto, divulgato ieri attraverso il proprio profilo facebook, è del giornalista sportivo grossetano Yuri Galgani che, assieme all’amico Ilario Uvelli, si trova fermo in Thailandia a causa del volo cancellato. Il volo, infatti, avrebbe dovuto fare scalo a Dubai, con la coincidenza per l’Italia dall’aeroporto della città degli Emirati Arabi Uniti. "Siamo tra le migliaia di persone bloccatie all’estero – racconta Galgani –. C’è chi sta decisamente peggio. Se non altro qua in Thailandia, dove siamo noi, è tutto tranquillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Siamo bloccati in Thailandia. Poca assistenza"

«Siamo 500 italiani bloccati a Dubai. Le autorità non ci danno assistenza»I circa 200 studenti italiani coinvolti nel progetto «Ambasciatori del futuro» e bloccati a Dubai dovrebbero rientrare oggi pomeriggio con un volo di...

Benedetta Rossi e il marito in Messico: “Stiamo bene, non siamo bloccati. Oggi siamo riusciti a spostarci”Con una storia pubblicata su Instagram, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno rassicurato i followers sulle loro condizioni in Messico,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Siamo bloccati.

Temi più discussi: Bangkok, turisti bloccati da giorni: Voli cancellati, per rientrare il biglietto costa 5mila euro; Bloccati in Thailandia dopo lo stop ai voli: Non sappiamo quando torneremo; I titolari dell’Uva e il malto bloccati in Thailandia; Otto amici reggiani ‘ostaggi’ in Thailandia. Siamo fermi qui, ci hanno cancellato i voli.

Bloccati in Thailandia dopo lo stop ai voli: Non sappiamo quando torneremoIl rientro dal viaggio di nozze è diventato un’attesa senza fine con nessuna certezza su quando poter tornare a ... cremonaoggi.it

I GUAI DELLA GUERRA. La vacanza diventa un incubo. Tre casertani bloccati in Thailandia: Voli cancellati, siamo prigionieri. Nessuno ci aiutaPer Panaro, Grandinetti e Caprio, come per gli altri turisti campani bloccati, la speranza è che le istituzioni riescano a garantire un rientro rapido. Vogliamo solo tornare a casa, è il messaggio ... casertace.net

"Siamo bloccati in aeroporto dopo aver acquistato i biglietti per Bergamo a nostre spese". Inizia così il racconto di Michele, uno dei baresi bloccati per giorni nei Paesi del Golfo Persico a causa dell'escalation nella guerra che coinvolge USA, Israele e Iran dop - facebook.com facebook

“Ci siamo fatti coraggio tra di noi”, tornano a casa gli studenti bloccati a Dubai x.com