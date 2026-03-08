Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare su una questione che va oltre il semplice sostegno o opposizione alla riforma Nordio, che riguarda l’assetto delle carriere giudiziarie. In queste date, gli elettori esprimeranno anche il loro giudizio sul governo Meloni, senza però dover scegliere tra due opzioni esclusivamente politiche. La consultazione coinvolge quindi decisioni che riguardano l’organizzazione del sistema giudiziario e il futuro della democrazia nel paese.

Il 22 e 23 marzo gli italiani non decideranno solo se mantenere in vita oppure no la riforma Nordio. E nemmeno voteranno per mostrare o meno il gradimento verso il governo Meloni. No, il referendum servirà soprattutto a stabilire se l’Italia è ancora una repubblica democratica oppure se si avvia a diventare una repubblica giudiziaria. Boom. Lo so che qualcuno penserà che io l’abbia sparata grossa. Tuttavia, penso che la mia non sia un’esagerazione e vi spiego perché. Mai si era vista, neppure ai tempi di «Resistere, resistere, resistere», slogan coniato dal procuratore generale di Milano, Francesco Saverio Borrelli, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario nel 2002, una tale mobilitazione del partito dei giudici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Siamo al bivio: democrazia oppure magistratocrazia

