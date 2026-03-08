Si è spento il noto ristoratore Rino Pedri

È morto il ristoratore Rino Pedri. La cerimonia funebre si svolgerà domani, lunedì 9 marzo, alle 15 nell’oratorio di Sant’Anna a Molinello. La salma sarà sepolta nel cimitero locale. Pedri aveva gestito un ristorante molto conosciuto nella zona e aveva contribuito alla vita sociale del paese. La famiglia ha comunicato i dettagli delle esequie.

Si terrà, domani pomeriggio, lunedì 9 marzo, alle 15, nell’oratorio di Sant’Anna a Molinello nella parrocchia di Borsigliana, in Comune di Piazza al Serchio, il funerale di Rino Pedri, classe 1939, una lunga vita di lavoro all’estero e poi dagli anni ‘80 imprenditore nella ristorazione, titolare del rinomato locale “La Carretta” a Marina di Massa, gestito ora dal figlio. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Antonietta Veneziano, i figli Silvio e Sonia con le loro famiglie, con i cari nipoti Leonardo, Indro e Ilenia, le cognate Ernesta, Teresa e Luigina. Rino (nella foto) era l’ultimo ancora vivente dei quattro fratelli Pedri: Luciano, Carlo e Saverio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si è spento il noto ristoratore Rino Pedri E’ morto Rino Pedri. Domani i funeraliSi terrà, domani pomeriggio, alle 15, nell’oratorio di Sant’Anna a Molinello nella parrocchia di Borsigliana, nel Comune di Piazza al Serchio, il... Si è spento il ristoratore Luigi Pietrarelli, titolare de "Il marchese del grillo"Origini romane come la cucina che proponeva ai suoi clienti Pietratelli aveva aperto il ristorante specializzato appunto in piatti romaneschi in...